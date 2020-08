Deftones: annunciato il nuovo album

Sapevamo già che i Deftones stessero lavorando al loro nuovo album, successore di “Gore” del 2016, ma oggi è arrivata la notizia ufficiale: Ohms, questo il titolo del disco, uscirà il 25 Settembre su Reprise e sarà anticipato domani dall’ascolto del primo estratto, la title track. Nell’attesa, qui in basso trovate la tracklist del disco è un brevissimo assaggio del pezzo da Apple Music:

01 Genesis

02 Ceremony

03 Urantia

04 Errorr

05 The Spell Of Mathematics

06 Pompeji

07 This Link Is Dead

08 Radiant City

09 Headless

10 Ohms