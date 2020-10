Deftones: in arrivo i remix di White Pony

Grande annata per i Deftones: usciti con il nuovo album “Ohms” (qui la nostra recensone), hanno anche festeggiato il ventennale di “White Pony”, il loro storico disco del 2000. Le celebrazioni dell’anniversario tondo si concretizzeranno l’11 Dicembre quando Chino Moreno e soci pubblicheranno la ristampa deluxe del disco e, soprattutto, Black Stallion, un intero album di remix realizzati da amici e colleghi (tra cui spicca, neanche a dirlo, Robert Smith dei The Cure). Qui in basso la tracklist e l’ascolto di Knife Prty rielaborata da Purity Ring.

01 Feiticeira (Clams Casino Remix)

02 Digital Bath (DJ Shadow Remix)

03 Elite (Blanck Mass Remix)

04 Rx Queen (Salva Remix)

05 Street Carp (Phantogram Remix)

06 Teenager (Robert Smith Remix)

07 Knife Prty (Purity Ring Remix)

08 Korea (Trevor Jackson Remix)

09 Passenger (Mike Shinoda Remix)

10 Change (In The House Of Flies) (Tourist Remix)

11 Pink Maggit (Squarepusher Remix)