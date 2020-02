Desert Sessions – Easier Said Than Done

A sedici anni di distanza dalle precedenti (uscite nel 2003), l’anno scorso sono tornate le Desert Sessions di Josh Homme con Desert Sessions Vols 11 & 12 (qui la nostra recensione), coi soliti tanti ospiti e amici ad affiancarlo. Oggi è arrivato invece il secondo video estratto dal disco, realizzato per Easier Said Than Done. Eccolo: