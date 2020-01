Il 31 Gennaio Dan Bejar aka Destroyer uscirà con Have We Met, il suo nuovo lavoro in studio da cui abbiamo già ascoltato Crimson Tide (che trovate qui) e It Just Doesn’t Happen (che trovate qui). Da oggi gli estratti sono tre con il video di Cue Synthesizer, che trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che il tour a supporto del disco passerà dall’Italia ad Aprile per una data.