Uscito lo scorso Settembre con il nuovo album “Ma” (qui la nostra recensione), Devendra Banhart arriverà a brevissimo in Italia per una data del tour a supporto, salvo poi fare ritorno anche in estate per ulteriori due appuntamenti. Ecco i dettagli delle nuove date:

30 GIUGNO @ TEATRO ROMANO, VERONA

1 LUGLIO @ TEATRO ROMANO, FIESOLE (FI)

Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di martedì 21 gennaio su TicketOne