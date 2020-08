A distanza di ben cinque anni dal precedente “Caracal” (2015), i fratelli Guy e Howard Lawrence, ovvero i Disclosure, torneranno domani con ENERGY, il loro nuovo lavoro in studio. Dopo la title track (che trovate qui), My High (che trovate qui) e Douha (Mali Mali) (che trovate qui), la quarta anticipazione è Birthday, brano che vanta i featuring di Kehlani e Syd. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: