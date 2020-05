Disclosure – ENERGY [VIDEO]

A distanza di ben cinque anni dal precedente “Caracal” (2015), i fratelli Guy e Howard Lawrence, ovvero i Disclosure, torneranno il 28 Agosto con un nuovo lavoro in studio. Il disco si intitolerà ENERGY e vanterà la solita sfilza di featuring, tra cui Kelis, Mick Jenkins e Kehlani. Per anticiparlo, i due hanno diffuso il videoclip della title track, che trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 Watch Your Step (feat. Kelis)

02 Lavender (feat. Channel Tres)

03 My High (feat. Aminé & slowthai)

04 Who Knew? (feat. Mick Jenkins)

05 Douha (Mali Mali) (feat. Fatoumata Diawara)

06 Fractal (Interlude)

07 Ce N’est Pas (feat. Blik Bassy)

08 ENERGY

09 Thinking ’Bout You (Interlude)

10 Birthday (feat. Kehlani & Syd)

11 Reverie (feat. Common)