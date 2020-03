Uscito lo scorso Novembre con il nuovo album “Our Pathetic Age”, DJ Shadow arriverà anche in Italia per il tour a supporto del disco. Un’unica data in programma, a Giugno a Milano. Ecco i dettagli dell’appuntamento:

2 GIUGNO @ MAGAZZINI GENERALI, MILANO

Biglietti disponibili dalle 10:00 del 13 Marzo su TicketOne