Il 24 Aprile sarebbero dovuti tornare i DMA’s con The Glow, il loro terzo lavoro in studio seguito del fortunato “For Now” del 2018. L’uscita è stata rinviata al 10 Luglio, ma oggi ci ritroviamo con un altro estratto dal disco, la title track, che segue Silver e Life Is A Game Of Changing (che trovate qui). Eccolo il videoclip del pezzo: