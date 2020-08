Doves – Cathedrals Of The Mind

A undici anni di distanza da “Kingdom Of Rust” (2009), il loro ultimo lavoro in studio, i Doves torneranno l’11 Settembre con un nuovo album intitolato The Universal Want. Dopo Carousels (che trovate qui) e Prisoners (che trovate qui), oggi è arrivata anche una terza anticipazione, il video di Cathedrals Of The Mind. Eccolo: