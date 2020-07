Doves – Prisoners [VIDEO]

A undici anni di distanza da “Kingdom Of Rust” (2009), il loro ultimo lavoro in studio, un paio di settimane fa i Doves sono tornati con un brano, Carousels (che trovate qui). Adesso abbiamo la conferma che ci sarà anche un nuovo album, intitolato The Universal Want e in uscita l’11 Settembre, anticipato dal videoclip del secondo estratto Prisoners. Eccolo:

01 Carousels

02 I Will Not Hide

03 Broken Eyes

04 For Tomorrow

05 Cathedrals Of The Mind

06 Prisoners

07 Cycle Of Hurt

08 Mother Silver Lake

09 Universal Want

10 Forest House