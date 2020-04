È morto Adam Schlesinger dei Fountains Of Wayne

Autore di brani per serie tv e film, ma soprattutto fondatore dei Fountains Of Wayne, è morto all’età di 52 anni Adam Schlesinger. Il musicista americano era ricoverato da una decina di giorni a New York dopo aver contratto il coronavirus e, nonostante un flebile miglioramento, le complicazioni legate al virus l’hanno ucciso.