Produttore e polistrumentista, fondatore dei Mazzy Star insieme a Hope Sandoval e già musicista in Rain Parade e Opal, è venuto a mancare all’età di 61 anni David Roback. Le cause della morte – confermata proprio da un rappresentante dei Mazzy Star – non sono ancora state rese note. L’ultimo album della band è “Seasons Of Your Day” del 2013.