A causa di complicazioni derivanti dalla rottura del femore, è morto stanotte Ennio Morricone, premio Oscar, compositore e direttore d’orchestra tra i più importanti della storia, non solo del cinema. Le sue colonne sonore hanno segnato in modo indelebile la storia della musica, influenzando non soltanto lo specifico ambito di riferimento ma anche tantissimi artisti rock, pop, etc. Morricone aveva 91 anni.