È morto Florian Schneider dei Kraftwerk

Storico fondatore dei Kraftwerk insieme all’amico Ralf Hütter, è venuto a mancare all’età di 73 anni Florian Schneider. La morte, la cui notizia si è diffusa dapprima per vie non ufficiali per poi essere confermata dalle principali testate internazionali, risalirebbe già ad alcuni giorni fa e sarebbe stata causata da un cancro. Se ne va con Schneider (che aveva lasciato i Kraftwerk nel 2008) un pezzo enorme di storia della musica e della musica elettronica in particolare, un pioniere e un visionario.