È morto Gabi Delgado dei D.A.F.

Metà del duo D.A.F. (Deutsch-Americanische Freundschaft) insieme Robert Görl, è scomparso all’età di 61 anni Gabi Delgado, voce del progetto. La conferma della morte – di cui non sono ancora state rese note le cause – è arrivata proprio tramite l’account Facebook di Görl. Qui in basso trovate una nostra testimonianza video (scadente, lo sappiamo, ma era il 2009 e la tecnologia non ci supportava) di quella volta in cui Il Cibicida incrociò dal vivo il duo: