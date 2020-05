È morto Little Richard

Richard Wayne Penniman, noto a tutti con il soprannome di Little Richard, è venuto a mancare all’età di 87 anni. Tra i padri fondatori del rock’n’roll, Richard ha inanellato nell’arco della sua carriera una incredibile quantità di successi e hit che hanno segnato in modo indelebile l’evoluzione del genere. La notizia della morte, di cui sono ancora sconosciute le cause, è stata confermata dal figlio Danny a Rolling Stone.