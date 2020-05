Tony Allen, storico batterista per Fela Kuti e decine di altri progetti nonché elemento di spicco dell’Afrobeat, è venuto a mancare a Parigi. Nigeriano di nascita ma francese d’adozione, Allen aveva 79 anni. Le cause della morte – confermata dal manager Eric Trosset – non sono ancora state svelate ma non avrebbero a che fare con il coronavirus.