Eddie Vedder, Billie Eilish, Paul McCartney e tanti altri per un livestream di beneficenza

Si terrà sabato 18 Aprile (per l’Italia a partire dalle 2:00 del giorno seguente) One World: Together At Home, un grande evento di beneficenza per raccogliere fondi a sostegno degli operatori del settore sanitario che stanno affrontando l’emergenza mondiale del coronavirus. L’evento, curato da Lady Gaga insieme a Global Citizen e la World Health Organization, verrà trasmesso in diretta TV su numerosi canali americani e dalla BBC in UK, mentre nel resto del mondo potrà essere seguito su decine di portali e servizi di streaming come Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Amazon Prime Video, etc. Presentati dai conduttori Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert, tra gli artisti che si esibiranno troveremo, oltre alla stessa Lady Gaga, anche Alanis Morissette, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Chris Martin (Coldplay), Eddie Vedder (Pearl Jam), Elton John, Kacey Mulgraves, Lizzo, PaulMcCartney e Stevie Wonder. Qui in basso la locandina dell’evento col dettaglio dei nomi confermati fino a questo momento: