Uscito in formato fisico per Sub Pop Singles Club, Cartography è il brano strumentale realizzato da Eddie Vedder per la colonna sonora del documentario “Return To Mount Kennedy” di Eric Becker. Il pezzo è adesso disponibile anche sui vari servizi di streaming in due versioni, l’originale e un remix ad opera di Nick Zinner degli Yeah Yeah Yeahs, che trovate entrambi qui in basso: