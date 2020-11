Eddie Vedder – Matter Of Time / Say Hi [VIDEO]

Presentate dal vivo ieri durante il Venture Into Cures, evento in streaming per raccogliere fondi per la ricerca sulla malattia genetica epidermolosi bollosa, Matter Of Time e Say Hi sono i due nuovi brani solisti di Eddie Vedder. La prima è a tutti gli effetti un inedito, mentre la seconda non era mai stata pubblicata ufficialmente ma era già stata eseguita dal vivo in altre occasioni da Vedder. Entrambe le tracce hanno un videoclip ufficiale, rispettivamente animato e live, e usciranno come lato A e lato B di un 7” già acquistabile sul sito ufficiale dei Pearl Jam.