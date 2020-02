Lo scorso 25 Ottobre gli Editors hanno pubblicato “Black Gold”, un greatest hits contenente le maggiori hit della loro produzione e tre inediti, Upside Down, Frankenstein e la title track. Quello di Upside Down è anche il loro nuovo videoclip, che trovate qui in basso, mentre vi ricordiamo che la band sta per arrivare in Italia per tre appuntamenti e alla seconda delle due date milanesi vi ci mandiamo gratis!