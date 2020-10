Questo venerdì gli Eels di Mark Everett usciranno con Earth To Dora, il loro nuovo album. Dopo Baby Let’s Make It Real (che trovate qui), Who You Say You Are (che trovate qui) e Are We Alright Again (che trovate qui), adesso è la volta di aascoltare anche la traccia d’apertura Anything For Boo, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):