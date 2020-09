Eels – Are We Alright Again [AUDIO]

Nelle scorse settimane gli Eels di Mark Everett erano tornati con due nuovi brani, Baby Let’s Make It Real (che trovate qui) e Who You Say You Are (che trovate qui). Oggi scopriamo che le due tracce faranno parte di Earth To Dora, il loro nuovo album in uscita il 30 Ottobre. Insieme all’annuncio è arrivato anche l’ascolto di Are We Alright Again, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Anything For Boo

02 Are We Alright Again

03 Who You Say You Are

04 Earth To Dora

05 Dark And Dramatic

06 Are You Fucking Your Ex

07 The Gentle Souls

08 Of Unsent Letters

09 I Got Hurt

10 OK

11 Baby Let’s Make It Real

12 Waking Up