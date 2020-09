Eels – Who You Say You Are

Fermo a “The Deconstruction” del 2018 (qui la nostra recensione), Mark Everett è tornato a metà Agosto con un nuovo brano dei suoi Eels, Baby Let’s Make It Real (che trovate qui). Adesso possiamo ascoltare anche Who You Say You Are, b-side di un 7” in arrivo. Eccola qui in basso da Spotify e YouTube: