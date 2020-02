Se si esclude l’EP “The Gold & Silver Sessions” dello scorso anno, gli Elder sono fermi a “Reflections Of A Floating World” del 2017. La band psiche rock tornerà però quest’anno con un nuovo lavoro in studio, Omens, che uscirà il 24 Aprile ed è anticipato adesso dall’ascolto del primo estratto Embers. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Omens

02 In Procession

03 Halcyon

04 Embers

05 One Light Retreating