Uscito lo scorso anno con l’EP “Purse” e nel 2018 con “Look Now”, il suo ultimo lavoro in studio, Elvis Costello è tornato con un nuovo brano, registrato in uno studio su un’isola vicino Helsinki, in Finlandia. Il pezzo si intitola No Flag e potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube (c’è il lyric video):