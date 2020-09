Dopo quelli degli Uniform insieme ai The Body e di Marissa Nadler con Stephen Brodsky, sta per arrivare un altro album collaborativo in casa Sacred Bones: i protagonisti sono Emma Ruth Rundle e i Thou, che usciranno il 30 Ottobre con May Our Chambers Be Full. Dopo il primo estratto Ancestral Recall (che trovate qui), adesso è disponibile anche l’ascolto di The Valley, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube: