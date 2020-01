Empress Of – Call Me

Uscita nel 2018 con “Us” (qui la nostra recensione), Lorely Rodriguez aka Empress Of torna adesso a farsi sentire con Call Me, brano composto per la soundtrack di “The Turning”, il nuovo horror di Floria Sigismondi. Alla colonna sonora hanno contribuito, tra gli altri, anche Courtney Love con Mother (la trovate qui) e Soccer Mommy con Feed (la trovate qui). Qui in basso il pezzo di Empress Of da Spotify e YouTube: