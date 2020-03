Empress Of – Give Me Another Chance [VIDEO]

Uscita nel 2018 con “Us”, il suo secondo lavoro in studio (qui la nostra recensione), Lorely Rodriguez aka Empress Of tornerà il 3 Aprile con I’m Your Empress Of, in uscita nuovamente su Terrible Records. Per anticiparlo, Rodriguez ha diffuso il videoclip del primo estratto Give Me Another Chance, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 I’m Your Empress Of

02 Bit Of Rain

03 Void

04 Love Is A Drug

05 U Give It Up

06 Should’ve

07 Give Me Another Chance

08 What’s The Point

09 Maybe This Time

10 Not The One

11 Hold Me Like Water

12 Awful