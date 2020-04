Uscita nel 2018 con “Us”, il suo secondo lavoro in studio (qui la nostra recensione), Lorely Rodriguez aka Empress Of tornerà questo venerdì con I’m Your Empress Of, in uscita nuovamente su Terrible Records. Per anticiparlo, Rodriguez aveva già diffuso il videoclip del primo estratto Give Me Another Chance (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche l’ascolto di Love Is A Drug. Eccolo qui in basso da Spotify e YouTube: