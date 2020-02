Il 17 Aprile uscirà su Capitol Earth, il debutto solista di Ed O’Brien dei Radiohead sotto il moniker EOB. Dopo il primo estratto Brasil (che trovate qui), adesso è disponibile anche l’ascolto del secondo Shangri-La. Lo trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Shangri-La

02 Brasil

03 Deep Days

04 Long Time Coming

05 Mass

06 Banksters

07 Sail On

08 Olympik

09 Cloak Of The Night