Faith No More: una data a Luglio

A cinque anni di distanza dal loro ultimo album “Sol Invictus” (qui la nostra recensione) nonché dal loro ultimo passaggio in Italia, a Luglio torneranno dalle nostre parti i Faith No More per un’unica data del loro tour europeo (di cui già a Novembre s’era avuto sentore). Ecco i dettagli dell’appuntamento:

6 LUGLIO @ IPPODROMO SNAI SAN SIRO, MILANO

Biglietti disponibili tramite il Fan Club della band dalle ore 10.00 di martedì 28 Gennaio; tramite prevendita MyLiveNation dalle ore 10:00 di giovedì 30 Gennaio;tramite vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 31 Gennaio.