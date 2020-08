Flaming Lips – Will You Return / When You Come Down

Dopo Flowers Of Neptune 6 (che trovate qui), My Religion Is You (che trovate qui), Dinosaurs On The Mountain (che trovate qui) e You N Me Sellin’ Weed (che trovate qui), il video di Will You Return / When You Come Down è la quinta anticipazione estratta da American Head, il nuovo album dei Flaming Lips in uscita l’11 Settembre. Eccolo qui in basso: