Florence + The Machine – Light Of Love

Anche Florence Welch ha voluto allietare l’isolamento dei suoi fan con un nuovo brano a firma Florence + The Machine. Il pezzo si intitola Light Of Love e proviene dalle stesse session di “High As Hope”, il suo ultimo lavoro in studio del 2018. Tutti i proventi del pezzo saranno devoluti da Welch alla Intensive Care Society, che si occupa di supportare medici, infermieri e personale specializzato in questo momento di crisi. Potete ascoltarlo qui in basso da Spotify e YouTube: