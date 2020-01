Foals: due date a Giugno

Usciti lo scorso anno con ben due album, Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1 (qui la nostra recensione) ed Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 (qui la nostra recensione), i Foals torneranno in Italia a Giugno per due date del loro tour. Ecco i dettagli degli appuntamenti:

23 GIUGNO @ ROCK IN ROMA, ROMA

24 GIUGNO @ SEXTO ‘NPLUGGED, SESTO AL REGHENA (PN)

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti MyLiveNation dalle 10:00 di giovedì 23 Gennaio. Biglietti in vendita su Ticketmaster, Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10:00 di venerdì 24 Gennaio.