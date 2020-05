Fontaines D.C. – A Hero’s Death [VIDEO]

Usciti lo scorso anno con “Dogrel”, il loro sorprendente debutto (qui la nostra recensione), i Fontaines D.C. hanno già annunciato il loro sophomore. Il disco, che si intitolerà A Hero’s Death, uscirà il 31 Luglio sempre su Partisan ed è anticipato del videoclip del primo estratto, ovvero la title track. Lo trovate qui in basso insieme alla tracklist dell’album:

01 I Don’t Belong

02 Love Is The Main Thing

03 Televised Mind

04 A Lucid Dream

05 You Said

06 Oh Such A Spring

07 A Hero’s Death

08 Living In America

09 I Was Not Born

10 Sunny

11 No