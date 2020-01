Foo Fighters al lavoro sul nuovo album

Che i Foo Fighters avessero in programma “qualcosa di grosso” per il 2020 lo si era già immaginato, viste le dichiarazioni più o meno esplicite di Dave Grohl e soci riguardo il loro nuovo lavoro in studio e visto il tour già annunciato (in Italia li vedremo a Milano a Giugno). Proprio ieri, però, i social della band hanno diffuso la strana immagine di un microfono all’interno di una vasca da bagno vuota, segnale di come i lavori stiano procedendo spediti, immagine accompagnata dagli hashtag #FF2020 e #FF25. Se il primo può genericamente riferirsi al nuovo anno come quello di pubblicazione del successore di “Concrete And Gold” (2017), il secondo si riferisce invece inequivocabilmente al venticinquennale della band e del suo primo omonimo album, che ricorrerà proprio nel corso di quest’anno.