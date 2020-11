Foo Fighters – Shame Shame [AUDIO]

Era nell’aria ma adesso è ufficiale: i Foo Fighters stanno per dare un seguito a “Concrete And Gold” del 2017. Il 5 Febbraio uscirà infatti Medicine At Night, il nuovo lavoro in studio di Dave Grohl e soci, anticipato dall’ascolto del primo estratto Shame Shame, che trovate qui in basso da Spotify e YouTube insieme alla tracklist del disco:

01 Making A Fire

02 Shame Shame

03 Cloudspotter

04 Waiting On A War

05 Medicine At Midnight

06 No Son Of Mine

07 Holding Poison

08 Chasing Birds

09 Love Dies Young