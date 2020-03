Uscirà il 13 Marzo Sixteen Oceans, il nuovo album di Kieran Hebden aka Four Tet. Dopo i primi due estratti Teenage Birdsong (che trovate qui) e Baby (che trovate qui), adesso è arrivato anche il terzo 4T Recordings, che trovate qui in basso da Spotify. Vi ricordiamo che il producer arriverà in Italia ad Agosto per un unico appuntamento.