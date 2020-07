Future Islands – For Sure

Era nell’aria che i Future Islands sarebbero tornati a breve per farci sentire qualcosa di nuovo e magari dare un seguito “The Far Field” del 2017, il loro ultimo album (qui la nostra recensione). Di un disco non sappiamo ancora nulla, ma da oggi c’è un nuovo brano, For Sure, accompagnato dal relativo videoclip ufficiale che trovate qui in basso: