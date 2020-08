Future Islands – Thrill [VIDEO]

Era nell’aria che i Future Islands sarebbero tornati a breve con il successore di “The Far Field” del 2017, il loro ultimo album (qui la nostra recensione). Già il mese scorso ci avevano fatto ascoltare il nuovo brano For Sure (che trovate qui), che adesso scopriamo essere stata la prima anticipazione da As Long As You Are, il loro nuovo album in uscita il 9 Ottobre per 4AD. Insieme all’annuncio è arrivato anche il video di Thrill, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Glada

02 For Sure

03 Born In A War

04 I Knew You

05 City’s Face

06 Waking

07 The Painter

08 Plastic Beach

09 Moonlight

10 Thrill

11 Hit The Coast