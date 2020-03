Genesis: ufficiale la reunion

Nessuno ci sperava, specie dopo l’addio alle scene dato da Phil Collins qualche tempo fa, ma è accaduto: i Genesis hanno infatti annunciato la loro reunion (nella formazione in trio senza Peter Gabriel, ovviamente) per una serie di date, al momento solo nel Regno Unito. Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks saranno impegnati tra Novembre e Dicembre prossimi in una manciata di date in cui saranno supportati dal bassista Daryl Struermet e da Nicholas Collins, figlio di Phil che si occuperà, come il padre, della batteria.