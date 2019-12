Ghemon: nuovo album e tour

A tre anni dal precedente “Mezzanotte” (2017), il 20 Marzo tornerà Ghemon con Scritto nelle stelle, il suo nuovo lavoro in studio su Carosello/Artist First. In concomitanza con l’annuncio del disco sono state svelate anche le date del relativo tour a supporto, eccole:

03 04 // Napoli // Common Ground

04 04 // Roma // Orion

10 04 // Firenze //Flog

11 04 // Bari // Demodè

17 04 // Treviso // New Age

18 04 // Brescia // Latteria Molloy

24 04 // Bologna // Estragon

29 04 // Torino // Hiroshima

30 04 // Milano // Alcatraz