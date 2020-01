Ghostpoet – Concrete Pony [VIDEO]

Fermoa “Dark Days + Canapés” del 2017, Obaro Ejimiwe aka Ghostpoet tornerà il prossimo 1 Maggio con I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep, il suo nuovo lavoro in studio. Per anticiparlo è arrivato oggi il video del primo estratto Concrete Pony, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Breaking Cover

02 Concrete Pony

03 Humana Second Hand

04 Black Dog Got Silver Eyes

05 Rats In A Sack

06 This Trainwreck Of A Life

07 Nowhere To Hide Now

08 When Mouths Collide

09 I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep

10 Social Lacerations