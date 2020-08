Ghostpoet – I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep

Giusto qualche mese fa Obaro Ejimiwe aka Ghostpoet ha pubblicato il suo nuovo, riuscitissimo lavoro in studio, I Grow Tired But Dare Not Fall Asleep (qui la nostra recensione). Oggi è tornato con un altro videoclip estratto dal disco, realizzato per la title track. Lo trovate qui in basso: