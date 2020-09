Da quando ha “cambiato vita”, di Giovanni Lindo Ferretti si sente parlare poco e, quando succede, spesso è per commentare criticamente le sue dichiarazioni su politica, cultura, religione e società. L’ex CCCP/CSI è tornato adesso con un nuovo brano, L’imbrunire, pezzo realizzato in collaborazione con Luca Rossi degli Üstmamò, non nuovo accanto a Ferretti. Eccolo in ascolto qui in basso da Spotify e YouTube: