Glastonbury: salta l’edizione 2020

Era nell’aria ma adesso è stato tristemente confermato: l’edizione 2020 di Glastonbury, uno dei (se non il) festival più importanti del mondo, è stata annullata a causa dell’emergenza coronavirus. Il festival avrebbe dovuto tenersi dal 24 al 28 Giugno prossimi, esattamente il periodo in cui viene ipotizzato potrebbe esseri il picco massimo della diffusione del virus nel Regno Unito. Gli organizzatori stanno lavorando per confermare nel 2021 la stessa line-up di quest’anno (che avrebbe avuto, tra gli altri, Kendrick Lamar e Paul McCartney), ma nel frattempo chi aveva già acquistato i biglietto ha la possibilità di scegliere se tenerlo valido per il prossimo anno o chiedere il rimborso. Qui in basso il comunicato ufficiale del festival: