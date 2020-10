Goat Girl – Sad Cowboy [VIDEO]

Uscite nel 2018 con il loro omonimo album d’esordio (qui la nostra recensione), le inglesi Goat Girl hanno annunciato il loro ritorno, che si intitolerà On All Fours e arriverà il 29 Gennaio su Rough Trade. Per anticiparlo hanno diffuso anche il videoclip del primo estratto Sad Cowboy, che trovate qui in basso insieme alla tracklist del disco:

01 Pest

02 Badibaba

03 Jazz (In The Supermarket)

04 Once Again

05 P.T.S.Tea

06 Sad Cowboy

07 The Crack

08 Closing In

09 Anxiety Feels

10 They Bite On You

11 Bang

12 Where Do We Go From Here?

13 A-Men