Goat Girl – The Crack

Uscite nel 2018 con il loro omonimo album d’esordio (qui la nostra recensione), le inglesi Goat Girl pubblicheranno il loro sophomore il 29 Gennaio su Rough Trade. Il disco, che si intitolerà On All Fours, è già stato anticipato dal video del primo estratto Sad Cowboy (che trovate qui), cui si è aggiunto oggi anche quello di The Crack. Eccolo: